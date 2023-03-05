Хоккеист «Динамо-Алтай», лишившийся почки, вернулся домой

Егор Стронов. Фото: пресс-службы ХК "Динамо-Алтай"

Защитник хоккейной команды «Динамо-Алтай» Егор Стронов вернулся домой из Самары, где проходил лечение после потери почки.

Напомним, 23-летний хоккеист Егор Стронов во время матча с командой ЦСК ВВС получил травму. Уже после игры он почувствовал себя плохо и его экстренно доставили в больницу имени Пирогова. Медики диагностировали у него травму левой почки и экстренно прооперировали. К сожалению, сохранить орган не удалось.

Первые сутки Егор провел в реанимации. После его перевели в общую палату, так как молодой человек восстанавливался достаточно быстро.

Пару дней назад спортсмен вернулся домой в Барнаул.

– По словам врачей, на восстановление Стронову понадобится минимум полгода. Вернется ли Егор на лед - пока неизвестно, - добавили в пресс-службе ЦСК ВВС.

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