Пришел в сознание: хоккеист «Динамо-Алтай» лишился почки в результате травмы, полученной на матче

Защитник команды Егор Стронов. Фото: пресс-службы ХК «Динамо-Алтай»

Хоккей – спорт для настоящий мужчин, сильных духом и телом, но зачастую во время тренировок и матчей это тело сильно страдает. Во время недавнего выездного матча игрок команды «Динамо-Алтай» Егор Стронов столкнулся с другим хоккеистом и получил травму, в результате которой лишился почки.

11 февраля в Самаре во время матча «Динамо-Алтай» с местным ЦСК ВВС произошло столкновение игроков, и защитник барнаульцев Егор Стронов получил травму.

- Хочу отметить слаженные действия администрации и медицинской службы клуба. В сложившейся ситуации они сработали оперативно, - говорит директор КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин.

Егора на «скорой» отправили в ГБУЗ СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова города Самары. Во время обследования у него выявили повреждение левой почки.

- Врачи отделения урологии сделали все возможное, за что я выражаю им отдельную благодарность, но, к сожалению, сохранить почку не удалось, - продолжает Руслан Сергеевич.

Первые сутки Егор Стронов провел в реанимации. На тот момент его состояние оценивалось как стабильно тяжелое, но натренированный организм спортсмена быстро пошел на поправку.

- Сейчас Егора уже из реанимации перевели в обычную палату. Он в сознании и идет на поправку. Жизни его ничего не угрожает. Врачи дают хорошие прогнозы. Говорят, что для такой травмы он быстро восстанавливается. В больнице пробудет, по меньшей мере, еще дней 10-14, все зависит от состояния, - рассказал «Комсомолке» Руслан Чайкин.

К Егору вылетела его невеста, так что рядом с ним будет близкий человек. Дома же его ждет реабилитация. Этот сезон для Стронова уже точно завершен, а как будет дальше – покажет время.

- Конечно, в хоккее есть случаи, когда спортсмены играют с одной почкой. К примеру, Захар Арзамасцев из новокузнецкого «Металлурга», но я бы хорошо подумал, мало ли, вдруг опять какое-то столкновение, травма… Но решать самому Егору продолжать или уходить из хоккея, - добавляет Руслан Сергеевич.

К сожалению, хоккей помнит и куда более трагические случаи. В 2008 году во время матча омского «Авангарда» и «Витязя» в подмосковном Чехове за три минуты до финальной сирены остановилось сердце у молодого воспитанника алтайского хоккея Алексея Черепанова. Он всего лишь доехал до лавочки запасных и упал без чувств. У «скорой», прибывшей на игру, не оказалось дефибриллятора. По дороге в больницу Алексею делали массаж сердца и ставили уколы с сильнодействующими препаратами, но даже в стенах клиники врачи не смогли привести его в чувства.

Судмедэксперт заключил, что 19-летний уроженец села Озерки скончался от ишемической болезни сердца, при которой физическая нагрузка противопоказана. Однако многие с такими выводами не согласились, поскольку спортсмены такого уровня проходят углубленные обследования, и не заметить такой серьезный недуг было просто невозможно.

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