Барнаульцев просят помочь в поисках 20-летнего новосибирца

Ориентировка. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Новосибирской области

20-летний житель поселка Приобский Новосибирской области пропал без вести еще в февраля этого года. Жителей Барнаула и Алтайского края просят оказать помощь в его поисках.

Как сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске, Максим Ткачук пропал еще 18 февраля. По некоторой информации он ушел из съемной квартиры и пропал. Есть версия, что он на две недели собирался в Барнаул на заработки, но с тех пор он на связь не выходил.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, волосы русые, глаза серо-голубые. Был одет в черную куртку с меховым воротником, черную толстовку, черные штаны, темно-серые кроссовки. С собой он прихватил только черный рюкзак.

Из особых примет шрам на лбу.

Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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