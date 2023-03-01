На Алтае в Страшном логу потерялась женщина

Поиски длились несколько часов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Поисково-спасательную операцию провели в урочище «Страшной лог» в Республике Алтай. Там искали женщину, которая по сугробам пешком отправилась из села в город.

В ночь на 1 марта на телефон Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России по Республике Алтай поступило сообщение о том, что в Майминском районе в урочище «Страшной лог» потерялась женщина. Причем она сама набрала номер спасателей и попросила о помощи. Но проблема заключалась в том, что сотовый уже был практически разряжен, а как дойти до города она не понимала, потому что потеряла ориентацию в пространстве.

В 4.30 утра на поиски выдвинулась первая группа спасателей. Однако как оказалось, в том месте огромные непролазные сугробы. Поэтому к группировке подключили спасателя-кинолога и полицейского-кинолога, а также сотрудников Управления ГО ЧС в республике.

– Поисковики разбились на группы и осматривали территорию с трех сторон. В 7.50 спасателям удалось найти женщину, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Женщину с обморожением передали медикам Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Ей дали согреться и только потом выяснили что же произошло. Оказывается, женщина решила пешком дойти от поселка Дубровка до Горно-Алтайска. Причем по тропе, проложенной снегоходами, через горы и луга. Но в пути она заблудилась, да и к тому же увязла в сугробе. Сил с каждой минутой становилось все меньше, и она поняла, что может попросту замерзнуть.

В итоге «путешественница» не дошла до Горно-Алтайска всего километр. Ей потребовалась помощь медиков. Поэтому по прибытию в город, спасатели сразу же передали ее фельдшерам «скорой». У пострадавшей диагностировали обморожение ног. Но, несмотря на все увечья, она жива и сейчас находится в безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле разыскивают 36-летнего мужчину с сознанием ребенка

Следственные органы возбудили уголовное дело после тщетных попыток отыскать 36-летнего жителя Барнаула Сергей Гольцова (подробнее)