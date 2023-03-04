Барнаул сковали серьезные пробки

Движение затруднено в разных районах города Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 4 марта, Барнаул сковали пробки. К 17 часам они достигли 7 баллов. Это следует из данных 2ГИС.

Сильнее всего движении в краевой столице затруднено на шоссе Ленточный бор, улице Советской Армии, участках Павловского тракта, улицах Взлетной и Шумакова.

Автомобилистов предупреждают о гололеде и просят соблюдать скоростной режим, в городе уже произошло несколько аварий.

Напомним, ранее мы писали, что дороги и тротуары очищают в краевой столице в круглосуточном режиме. В ночь на 4 марта в городе работали 135 единиц зимней техники.

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