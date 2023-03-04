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НовостиОбщество4 марта 2023 7:37

В мэрии показали, как дорожники борются с гололедом в городе

Работают круглосуточно
Герман Архаров
Работа продолжается

Работа продолжается

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники обрабатывают скользкие дороги и тротуары противогололедными средствами. За предыдущие двое суток в городе выпало более 25 мм осадков при среднемесячной норме 19 мм. Об этом сообщает мэрия.

Дороги и тротуары чистят в Барнауле в круглосуточном режиме. В ночь на 4 марта в краевой столице работало 135 единиц зимней техники. Только на посыпку проезжей части использовали 260 тонн песчано-соляной смеси.

Днем на дорогах и тротуарах краевой столицы задействованы 103 единицы техники. На линии работают 18 коммунальных дорожных машин и пескоразбрасывателей.

- Посыпка противогололедными материалами тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам ведется также вручную, - добавили в мэрии.

Ранее мы писали, что 4 марта в Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица.

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