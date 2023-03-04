Обвиняемую в тайном сотрудничестве с Украиной жительницу Алтая заключили под стражу

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жительницу Барнаула, обвиняемую в тайном сотрудничестве с иностранной организацией, арестовали. Об этом пишет ТАСС.
Горожанку уже заключили под стражу, женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что жительница краевой столицы обвиняют в том, что она на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Речь идет про некую украинскую организацию.
Правоохранители продолжают расследование.
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