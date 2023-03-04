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НовостиОбщество4 марта 2023 9:06

Обвиняемую в тайном сотрудничестве с Украиной жительницу Алтая заключили под стражу

Расследование продолжается
Герман Архаров
Женщине грозит до 8 лет лишения свободы

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительницу Барнаула, обвиняемую в тайном сотрудничестве с иностранной организацией, арестовали. Об этом пишет ТАСС.

Горожанку уже заключили под стражу, женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что жительница краевой столицы обвиняют в том, что она на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Речь идет про некую украинскую организацию.

Правоохранители продолжают расследование.

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