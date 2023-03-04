Жительницу Алтая задержали за связь с украинской организацией

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае правоохранители пресекли сотрудничество местной жительницы Барнаула с иностранным государством в ущерб России, пишет пресс-служба УФСБ по региону.

Как рассказали правоохранители, жительница Барнаула на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

Сотрудники ФСБ задержали жительницу краевой столицы. Возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

По информации ведомства, женщина сотрудничала с организацией с Украины. В ближайшее время подозреваемой изберут меру пресечения.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае запретили деятельность религиозной группы, «лечившей» соленым чаем с молоком

Последователи практиковали методы нетрадиционной медицины (подробнее)