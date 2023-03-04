Похолодание и сильный ветер прогнозируют 4 марта в Алтайском крае

В Барнауле 4 марта столбики термометров покажут -3…-5 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 4 марта, в Алтайском крае немного похолодает. Днем столбики термометров покажут -3…-8, в предгорьях местами до +2 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Днем в регионе ожидается преимущественно без осадков, местами по северу выпадет небольшой снег, местами метели. На дорогах будет сильная гололедица. Подует юго-западный ветер, 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле 4 марта столбики термометров покажут -3…-5 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица. Подует юго-западный ветер 7-12 м/с.

В региональном управлении МЧС призывают автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров.

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