В Бийске сняли на видео мужчину, плывущего на лодке по затопленной улице

Фото: скриншот с видео из группы «ЧП Бийск»

В Бийске сняли на видео местного жителя, который плыл на лодке по затопленной улице Социалистической. Ролик опубликовали в группе «ЧП Бийск».

Автор видео говорит, что снял его 3 марта. На кадрах заметно, что на улице Социалистической полно воды и один из жителей алтайского наукограда плывет на лодке.

- Вот так вот люди передвигаются, как могут, - подчеркнул горожанин.

В администрации Бийска отметили, что талые воды откачивают в различных районах города, эта работа продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае из-за потепления закрыли две ледовые переправы

Путь через лед ограничили в Усть-Пристанском районе (подробнее)