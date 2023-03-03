В Алтайском крае из-за потепления закрыли две ледовые переправы

На 4 марта синоптики передали штормпрогноз Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в связи с потеплением закрыли две ледовые переправы через Обь в Усть-Пристанском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Также временно ограничен путь по льду в Быстроистокском районе. Однако остальные ледовые переправы региона остаются открыты, это:

- р. Обь - Каменский район (г. Камень-на-Оби – Островная, протяженность – 800 м);

- р. Обь - Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня, протяженность – 800 м);

- р. Катунь - Советский район (с. Шульгинка - п. Амурский, протяженность – 140 м);

- р. Обь - Шелаболихинский район (с. Новообинцево – правый берег р. Обь, протяженность – 900 м).

Напомним, 3 марта в Барнауле из-за снега с дождем образовались 9-балльные пробки на основных магистралях города. На 4 марта синоптики передали штормпрогноз. В крае пройдут обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер.