На Алтае запретили деятельность религиозной группы, «лечившей» соленым чаем с молоком

Методика и практика группы не имеет никакого медицинского обоснования Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае признали незаконной деятельность религиозной группы «Алля-Аят» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее последователи практиковали различные методы нетрадиционной медицины. Подробнее об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

В Алтайском крае работали представители движения «Алля-Аят», которые исповедовали и распространяли одно из учений. Представители религиозной группы практиковал методику оздоровления, которая включали в себя чтение так называемой «Формулы жизни», после чего над людьми якобы открывался «поток», который исцелял от болезней.

– Также для исцеления необходимо употреблять соленый чай с молоком «Эткен чай», а при его приготовлении следует совершать ритуальные действия. Кроме того, нужно смотреть на солнце незащищенным взглядом и одновременно читать «Формулу жизни», которая гарантирует защиту от вредного воздействия солнечных лучей, – говорится в сообщении.

Заместитель прокурора Алтайского обратился в суд с иском к религиозной группе, чтобы запретить ее. В итоге эксперты пришли к выводу, что методика и практика представителей этой организации не имеют никакого медицинского обоснования. Несмотря на это, члены группы стремились сформировать мнение о том, что применимые методы, наоборот, являются лечебными и способствуют оздоровлению, хотя в реальности это не так.

– Идеология группы направлена на внушение того, что все болезни можно вылечить с помощью методики и медицина не понадобится, что свидетельствует о косвенном принуждении к отказу от традиционных способов лечения, – отметили в суде.

Специалисты провели религиоведческие и психологические исследования. Эксперты пришли к выводам, что мероприятия группы носят религиозный характер. Также члены группировки используют внушение, применяют психотехнологии манипулирования сознанием с контролем мышления и эмоций и заменяют традиционное лечение ритуалами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Республике Алтай осудили организатора ячейки запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». С мая 2017 года по январь 2022 года один из жителей региона проводил собрания, вербовал новых членов. Для конспирации мужчина выбирал места и способы их проведения в сети. Кроме того, он руководил проведением собраний, принимал в них участие, проповедуя религию экстремисткой организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайского студента осудили за финансирование терроризма

Его приговорил к 9 годам колонии строгого режима (подробнее)