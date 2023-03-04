Виктор Томенко рассказал, почему не нужно жалеть губернаторов

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава Алтайского края Виктор Томенко заявил, что не нужно жалеть губернаторов. Он рассказал об этом 2 марта, отвечая на вопрос журналистов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований «Послание президента: от осмысления к действию».

Политик подчеркнул, что губернаторов не нужно жалеть. Их выбирают люди, главы регионов проходят через выборы и борьбу. Также за их плечами пандемия коронавируса, финансово-экономические качели и другое.

«У нас есть наши ресурсы, конкурентные преимущества, на которые мы опираемся — наша страна, наши люди, наша история, наши традиции», – отметил Виктор Петрович.

Добавим, что во многом выступление губернатора Алтайского края на круглом столе было посвящено кадровому аспекту развития региона и созданию рабочих мест. Виктор Томенко отметил, что экономике нужны высококвалифицированные кадры. Также он затронул тему инвестиций.

Выступление политика уже прокомментировали эксперты. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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