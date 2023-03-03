С пришедшим потеплением дороги Барнаула превратились в реки

Днем столбик термометра поднялся выше нуля Фото: Виталий БАРАБАШ

3 марта в Барнауле из-за снега с дождем образовались 9-балльные пробки на основных магистралях города. Осложнилось и движение пешеходов из-за снежной каши, образовавшейся на тротуаре.

Местами образовались огромные лужи. Всему виной пришедшее потепление. Днем столбик термометра поднялся выше нуля.

Напомним, на 4 марта синоптики передали штормпрогноз. В крае прогнозируются обильные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также сильный ветер.