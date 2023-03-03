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НовостиОбщество3 марта 2023 7:43

Штормпрогноз на 4 марта передали в Алтайском крае

Прогнозируют дождь, снег и усиление ветра
Вера Березовская
Ожидаются метели

Ожидаются метели

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на 4 марта передали штормпрогноз. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

На субботу, 4 марта, в крае прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег. Также синоптики предупреждают о гололедных явлениях, метелях, усилении ветра в южных и восточных районах до 17-22 м/с. Вместе с тем в регионе похолодает и на дорогах образуется сильная гололедица. Местами в предгорьях возможны снежные заносы.

В дневное время по прогнозу столбик термометра покажет от -2 до -7 градусов.