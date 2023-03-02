На Алтае из-за непогоды закрыли участок федеральной трассы

Движение ограничено с 11 часов
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Алтае 2 марта с 11 часов ограничено движение по участку федеральной трассы А-322 от Шипуново до Рубцовска, сообщает Упрдор «Алтай».
В управлении отметили, что движение запрещено для всех транспортных средств. Причина – неблагоприятные погодные условия.
Напомним, днем 2 марта в крае наблюдаются мокрый снег и дождь, местами сильные, метели, на дорогах гололед, усиление ветра до 15-20 м/с порывами до 25 м/с. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок.
Отмечается, что на федеральных трассах региона работает 201 единица техники, в случае ухудшения погоды количество увеличат.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам можно круглосуточно по тел.: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле ветром сдуло остановку
Павильон разнесло у радиозавода. Конструкция повалилась на землю и развалилась. Впрочем, по другой версии, остановку снес автомобиль (подробнее)