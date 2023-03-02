На Алтае из-за непогоды закрыли участок федеральной трассы

Движение ограничено с 11 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 2 марта с 11 часов ограничено движение по участку федеральной трассы А-322 от Шипуново до Рубцовска, сообщает Упрдор «Алтай».

В управлении отметили, что движение запрещено для всех транспортных средств. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Напомним, днем 2 марта в крае наблюдаются мокрый снег и дождь, местами сильные, метели, на дорогах гололед, усиление ветра до 15-20 м/с порывами до 25 м/с. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок.

Отмечается, что на федеральных трассах региона работает 201 единица техники, в случае ухудшения погоды количество увеличат.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам можно круглосуточно по тел.: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69.

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