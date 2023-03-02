В Барнауле ветром сдуло остановку

Пассажирам следует быть осторожными Фото: Олег УКЛАДОВ

В паблике «Barnaul 22» горожане сообщили, что на пр. Калинина ветер сдул остановку.

Павильон разнесло у радиозавода. Конструкция повалилась на землю и развалилась. Впрочем, по другой версии, остановку снес автомобиль.

- Очевидец сообщает, что там следы от тормозов метров 50, - написали в паблике.

Напомним, 2-3 марта в регионе действует штормовое предупреждение. Ветер местами достигает 20 метров в секунду.

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