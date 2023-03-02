Погода в Алтайском крае 2 марта 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 2 марта в Алтайском крае ожидается теплая, но ветреная погода. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщили в Гидрометцентре края, температура будет держаться в переделах +2,+7 градусов, а в предгорьях местами достигнет +14 градусов. В западных и северных районах возможны умеренный снег, мокрый снег, дождь, на дорогах местами сильная гололедица.

Порывы шквалистого ветра временами будут достигать 15-20 метров в секунду.

Отметим, что штормпрогноз будет актуален и 3 марта.

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