ДТП с рейсовым автобусом «Новосибирск-Семей» 2 марта 2023 Фото: Прокуратура Алтайского края

2 марта в Рубцовском районе на 267 км федеральной трассы А-322 произошло ДТП с участием междугороднего автобуса «Новосибирск-Семей», сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, в 3.50 водитель 1975 года рождения на автобусе King Lion выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком MAN с прицепом под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Начальник ГУ МВД России по краю Андрей Подолян поставил на контроль ход проверки по факту ДТП. Также на место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.

- По поручению прокурора края Антона Германа на месте организована проверка. Будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, - сказали в региональной прокуратуре.

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