В автобусе ехали 36 пассажиров, 27 из которых – дети. Фото: ГИБДД по НСО

Утром 22 декабря на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло серьезное ДТП с рейсовым автобусом, перевозившим детей. Как сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области, автобус столкнулся с грузовиком.

ДТП произошло около 10:20 на 83 километре Чуйского тракте в Искитимском районе. По предварительным данным, водитель автобуса KIA Grandbird 1972 года рождения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ» под управлением водителя 1986 года рождения. Автобус от удара унесло в кювет.

Автобус вылетел в кювет. Фото: ГИБДД по НСО

По информации Госавтоинспекции, в аварии пострадали три ребенка в возрасте от 10 до 11 лет, их увезли для обследования и оказания медпомощи в больницу. Всего автобус перевозил 36 пассажиров, из которых 27 – дети.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Барнаул», количество пострадавших выросло до пяти человек. Информацию подтвердили в региональном Минздраве. По данным «Комсомолки», у одного ребенка диагностирована черепно-мозговая травма, другие дети отделались ушибами. Известно, что автобус с детьми ехал на соревнования в краевую столицу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Все причины и обстоятельства аварии выясняются.

Автобус вылетел в кювет. Фото: ГИБДД по НСО

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