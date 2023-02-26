Биопсию с помощью виртуальной реальности будут брать онкологи в Алтайском крае

Онкология
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайские онкологи теперь умеют брать биопсию с помощью виртуальной реальности. Как сообщили в Алтайском краевом онкодиспансере, врачи прошли обучение по работе с навигационной системой Sirio, которая позволяет проводить процедуру более щадящим способом.
Мастер-класс провели коллеги из онкобольницы №1 Москвы. Система представляет собой приставку к КТ-аппарату, которая позволяет получать 2D и 3D изображение анатомической области, в которой проводится процедура. В то же время врач сможет увидеть проекцию движения инструмента и выбрать лучшую траекторию введения иглы, что позволит избежать пневмоторокса - скопления воздуха между легким и грудной клеткой.
- Это осложнение требует неотложной помощи, нередко через госпитализацию в стационар, – рассказал торакальный хирург диспансера Дмитрий Мязин.
Данное новшество позволит облегчить процедуру, снизить риски возможных осложнений, сократить время процедуры и срезов КТ.
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