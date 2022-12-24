Думала - заложило нос, оказалось - рак: как 20-летняя девушка из Барнаула узнала о страшном диагнозе, но не опустила руки

Молодой девушке диагностировали четвертую стадию рака носа Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее», - писал Ницше. А как быть, если внутри тебя разрастается болезнь, которая медленно убивает твое тело? Рак не щадит ни пожилых, ни молодых. Не так давно о страшном диагнозе узнала и 20-летняя жительница Барнаула Карина Конева – ей диагностировали четвертую стадию рака носа. Своей историей она решилась поделиться с «Комсомолкой».

Опухоль спряталась за воспалением

Молодая, счастливая, амбициозная девчонка смотрит на меня с фотографий в соцсетях. Судя по странице Карины, она очень любит жизнь: на всех снимках глаза светятся. Мы виделись с Кариной буквально полгода назад: тогда она делала макияж модели на одном из фотопроектов и еще даже не подозревала, какой «зверь» притаился в ее организме. А буквально пару недель назад я наткнулась на видео, где она рассказала своим подписчикам страшную новость: «У меня рак».

- С августа у меня ближе к ночи начало закладывать нос, и примерно с того же момента глаз начал слезиться. Подумала, что заложенность и обычный конъюнктивит. Но к врачам не пошла, думала, что пройдет. А в конце октября онкология дала о себе знать: я очень сильно заболела, поднялась температура, на третий день нос заложило так, что я не могла дышать, капли не помогали. И я решила обратиться к лору, - рассказала Карина.

Воспаление было серьезным и, со слов врача, развивалось около полугода. Про опухоль тогда речи не было – она скрывалась за воспалением, решили проколоть пазухи и промыть нос. После манипуляции девушке полегчало, но врач предупредил, что придется делать операцию – ткани сильно воспалены. После промывания Карине поставили катетер в нос, через неделю его снимал уже другой специалист.

- Была уже врач-женщина, я у нее спросила насчет операции, но та сказала, что можно не торопиться – все чисто, - добавила девушка.

С носом дела стали легче, а вот глаз продолжал слезиться. Более того, возле глаза начала образовываться шишка. Карина пошла к офтальмологу, но оттуда ее направили вновь к лору – мол, из-за носа и появилось странное новообразование.

- Офтальмолог сказал прямо: «Я не знаю, что это». На самом деле я не ожидала такого от платной клиники, тем более одной из самых дорогих в городе. Я вернулась в кабинет лора, меня направили на компьютерную томографию и нашли пневмонию, сказали, что мне с больными легкими операция противопоказана. Я пошла в Диагностический центр Алтайского края к пульмонологу, но он сказал, что все нормально и операцию делать можно. Потом уже я поняла, что заведующий платной клиники, вероятно, побоялся брать за меня ответственность. Лор из этой клиники был единственным, кто услышал меня, и забрал на операцию в Краевую клиническую больницу, - пояснила собеседница.

Вторая стадия превратилась в четвертую

Уже на следующий день после того, как Карина легла в краевую больницу, ей сделали операцию под наркозом. Когда девушка пришла в себя, врач обрадовал, что все прошло успешно, но ткани были очень сильно воспалены, поэтому их направили на гистологию. Анализ помогает определить род воспаления, в том числе выявить онкологию.

Для лечения Карина выбрала несколько клиник Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Примерно шесть дней я ждала анализ. Когда появились результаты, врач отвел меня в ординаторскую и сказал, что у меня рак левой половины носа второй стадии. Я была в шоке, - вспоминает Карина.

Забирать из больницы девушку приехал отец. Он тогда еще ничего не знал о диагнозе дочери, но будто почувствовал. Когда Карина села в машину, спросил, пришли ли анализы, та начала плакать…

- Папа сначала подумал, что я как всегда что-то накрутила себе в голове, но потом понял, что я всерьез, и сам начал плакать. Видеть слезы близких – самое тяжелое. Мы обнялись с ним, успокоились и сразу же начали продумывать, как сказать маме, и как будем действовать. Мама тоже довольно быстро взяла себя в руки, - добавила жительница Барнаула.

В онкологическом центре «Надежда» Карине сообщили, что опухоль сильно распространилась, метастазы появились в лимфоузлах, их они поражают чаще всего. Поэтому вторая стадия превратилась в четвертую, которая считается последней…

Мужская болезнь?

Рак носа, по словам девушки, считается больше мужской болезнью. Заболевание в целом встречается не так часто, как другие разновидности рака. В Алтайском крае Карине выписали направление в Москву, так как «врачей, которые специализируются на этой болезни – нет». Для лечения Карина выбрала несколько клиник: в России, Корее и Германии. На этой неделе девушка вместе со своим парнем и мамой вылетела в Москву, а также продолжает ждать ответа от зарубежных медучреждений. Одна из них запросила перевод документов на английский – сейчас этим занимается новоалтайская школа.

- Дождемся ответа от всех и будем действовать. Нам уже ответили из Германии, что лечение, по предварительным подсчетам, составит 50 тысяч евро (примерно 3 млн рублей, прим. ред.), не считая проезда, проживания и исследований. Еще сказали, что, вероятнее всего, будет радиохимиотерапия, - пояснила девушка.

Больше всего Карину напрягает ожидание. Бездействие пугает ее, но она старается брать себя в руки. Близкие и друзья стараются подбадривать: когда лежала в больнице и еще не знала об онкологии – прислали цветы, сладости и милые фотографии, чтобы не скучала; а недавно арендовали для Карины автомобиль Porsche, катались, слушали музыку и веселились, будто болезни и нет вовсе.

Карину поддерживают близкие Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мне и не нужна жалость. Мне нравится, что мои друзья общаются со мной так, будто я и не больна. Если честно, я безоговорочно верю в свою победу. Я предчувствовала болезнь, а сейчас предчувствую победу над ней. Все будет хорошо. Видимо, это испытание пришло в мою жизнь, чтобы я сделала переоценку ценностей, - заключила собеседница.

А пока Карина и ее близкие собирают средства на дорогостоящее лечение. Родителям девушки удалось собрать 360 тысяч рублей, а Карине, благодаря соцсетям, больше 400. И это не конец, а только начало долгого пути.

Напоследок я спросила у Карины, а что будет после того, как она выздоровеет? Вот вещи, о которых мечтает наша целеустремленная героиня:

- Завести собаку мечты – добермана;

- Развить свое рабочее пространство и сделать карьеру профессионального визажиста;

- Выучить французский и отправиться путешествовать по миру!

Кстати

Если вы хотите помочь Карине собрать нужную сумму на лечение, то деньги можно отправить по номеру телефона 89530372211 Карина А.К.

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