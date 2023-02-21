Многодетных жителей Алтая предупреждают об изменении даты зачисления выплат

В будущем такую выплату перечислят в последние дни месяца Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале в Алтайском крае изменится дата зачисления выплаты на третьего или последующих детей до трех лет. Об этом многодетных родителей предупреждают в пресс-службе правительства региона.

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до в возрасте до трех лет поступит жителям Алтайского края 22 февраля. Причина таких изменений в сверке информации с региональным отделением Социального фонда России.

В будущем такую выплату перечислят в последние дни месяца. Это не является задержкой и нарушением действующего законодательства.

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