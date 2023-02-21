Стал известен график работы алтайских почтовых отделений в праздники

Узнать график работы определенного отделения можно на сайте почты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за праздников - Дня защитника Отечества, и Международного женского дня изменится график работы почтовых отделений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отделения «Почты России» не будут работать в Алтайском крае 23 февраля и 8 марта. В связи с этими праздниками днями ранее, 22 февраля и 7 марта, рабочий день будет сокращен на час.

В пятницу, 24 февраля, почтовые отделения станут работать по графику воскресенья, а в субботу, 25 февраля, и четверг, 9 марта, вернутся к привычному для всех графику

Добавим, что 23 февраля и 8 марта почтальоны не будут разносить почту и газеты. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

Узнать график работы определенного отделения можно на сайте почты.

Напомним, ранее мы писали, что на праздниках в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов.