Паводок в Барнауле ожидают в конце марта

Рабочая встреча в администрации города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Первая волна весеннего паводка может накрыть Барнаул уже в третьей декаде марта. Об этом во время рабочей встречи в администрации города Вячеславу Франку сообщил начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

Для того чтобы минимизировать последствия паводка разработан план действий, в него включены мероприятия по пропуску талых и паводковых вод.

– В него вошло 50 мероприятий, на его выполнение предусмотрено 14,5 млн рублей. Для проведения аварийно-спасательных работ, оказания помощи населения проведена ревизия сил и средств, подготовлены необходимые материальные резервы, - сообщил Драчев.

Градоначальник также дал поручение усилить контроль за уборкой снега из дворов жилых домов, а также кровель. Следует продолжить ворошение и вывоз снега.

Стоит подчеркнуть, что в ближайшую неделю в Барнауле прогнозирую резкое потепление, так что всем коммунальным службам придется нелегко, а вот жителям краевой столицы стоит быть предельно осторожными и проходя мимо домов, обращать внимание на кровлю, откуда может сойти снег или упасть сосульки.

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