Магнитная буря накроет Алтайский край

Уровень магнитной бури будет G1 – слабая
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В субботу, 18 февраля, в Алтайском крае возможна магнитная буря. Об этом информирует лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Согласно представленным данным, в Барнауле магнитная буря начнется в 6 утра и закончится в 12 часов. После этого активность станет убывать. Уже в 17 часов магнитосфера вновь будет спокойной.
Уровень магнитной бури будет G1 – слабая.
Ранее мы рассказывали о том, что 18 февраля в Алтайском крае заметно потеплеет. Местами столбики термометров покажут +1 градус.
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