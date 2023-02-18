Магнитная буря накроет Алтайский край

Уровень магнитной бури будет G1 – слабая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 18 февраля, в Алтайском крае возможна магнитная буря. Об этом информирует лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно представленным данным, в Барнауле магнитная буря начнется в 6 утра и закончится в 12 часов. После этого активность станет убывать. Уже в 17 часов магнитосфера вновь будет спокойной.

Уровень магнитной бури будет G1 – слабая.

Ранее мы рассказывали о том, что 18 февраля в Алтайском крае заметно потеплеет. Местами столбики термометров покажут +1 градус.

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