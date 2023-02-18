Потепление до +1 градуса прогнозируют в Алтайском крае 18 февраля

В Барнауле 18 февраля прогнозируют -6…-8 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Алтайском крае заметно потеплеет. В субботу, 18 февраля, в регионе ожидается -5…-10, в предгорьях местами -4…+1 градус. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В регионе выпадет небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. Будет дуть юго-восточный ветер, 3-8 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

В Барнауле 18 февраля прогнозируют -6…-8 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Подует юго-восточный ветер, 3-8 м/с.

Ранее мы писали, что в Барнауле готовятся к прохождению весеннего паводка. О том, каким он может быть, рассказали синоптики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае ожидается теплый март

Температура по прогнозу будет выше нормы (подробнее)