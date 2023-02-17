Главврача Волчихинской ЦРБ все же отправили в отставку

С 19 февраля должность будет временно замещать другой человек
Фото: Олег УКЛАДОВ
Министерство здравоохранения Алтайского края сообщило о том, что главный врач Волчихинской ЦРБ Татьяна Харлова освобождена от занимаемой должности.
Как сообщают в ведомстве, пост она занимала с 1 апреля 2015 года, а с 19 февраля временно исполняющей обязанности назначена ее заместитель – Наталья Алехина.
Отметим, еще недавно жители Волчихи собирались выходить на митинг с требованием отправить Харлову в отставку. Они считают, что именно главврач виновата в сложившейся кадровой ситуации в больнице, а соответственно, в какой-то мере на ней же лежит вина в недавней гибели семилетнего мальчика.
Сама же Харлова отвечала, что уходить по собственному желанию не планирует. По всей видимости в министерстве решили понизить градус давления и убрать ее принудительно.
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