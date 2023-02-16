В Алтайском крае ожидается теплый март

По предварительным прогнозам, март в регионе будет теплее нормы на 1-2 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае синоптики прогнозируют достаточно теплый март. Об этом рассказал начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Савин.

Синоптик заявил, что, по предварительным прогнозам, март в регионе будет теплее нормы на 1-2 градуса. Мартовскими ночами жителей края ждут отрицательные температуры, а вот в дневыне часы обещают оттепель. Также метеоролог не исключил дождливость в первом месяце весны.

Напомним, ранее сообщалось о том предварительном прогнозе по паводку в Барнауле.