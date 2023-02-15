Появилось видео задержания четырех автоподставщиков в Барнауле

Сотрудники полиции изъяли у мужчин авто, которые, предположительно, использовались для криминальной схемы. Скриншот видео МВД России

Полиция опубликовала видео задержания четырех барнаульцев, которых подозревают в мошенничестве с автостраховками.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что фигуранты инициировали ДТП, а затем предоставляли в страховые компании фиктивные документы о покупке запчастей и ремонте по завышенной стоимости. И на этом основании получали страховую выплату.

Сотрудники полиции изъяли у мужчин авто, которые, предположительно, использовались для криминальной схемы. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Один мужчина заключен под стражу, другие находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, автоподставщики действовали на кольце Малахова-Власихинская (у магазина «Ашан»). На данный момент выявлено порядка 30 эпизодов. Ущерб страховым компаниям составил свыше 12 млн рублей.

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В официальной информации СК «Согласие» говорится, что при помощи компании, удалось выйти на организованную группу мошенников, которые устраивали ДТП на улицах Барнаула, а затем обращались в страховые организации за выплатами по полисам ОСАГО. Всего атвоподставщикам удалось обмануть 120 водителей (подробнее)