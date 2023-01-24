На счету задержанных более 120 автоподстав Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали группу предполагаемых мошенников, которые подозреваются в аферах со страховками после ДТП. Как сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие», на счету задержанных более 120 автоподстав, общий ущерб от которых превысил 50 млн рублей!

Накануне в городских пабликах появились новости о задержании сотрудника аварийного комиссариата. На кадрах ролика видно, как мужчину повалили на землю и скрутили. По неподтверждённой пока информации, он может быть одним из причастных к автоподставам.

В официальной информации СК «Согласие» говорится, что при помощи компании, удалось выйти на организованную группу мошенников, которые устраивали ДТП на улицах Барнаула, а затем обращались в страховые организации за выплатами по полисам ОСАГО. Всего атвоподставщикам удалось обмануть 120 водителей.

Как рассказал заместитель директора департамента безопасности «Согласия» Святослав Афанасьев, в период с 2021 по 2022 подозреваемые подстраивали аварии на улице Малахова в районе кольца возле ТЦ «Волна».

- На автомобиле «Nissan Fuga», принадлежащем одному из членов группы, системно совершались резкие маневры перед автомобилями законопослушных водителей, которые приводили к столкновениям. В результате, законопослушные водители невольно оказывались виновниками в ДТП, а злоумышленники получали возможность страховой выплаты в «Согласии», - отметил Святослав Афанасьев.

Кроме того, злоумышленники устраивали аварии между автомобилями, которые принадлежали им самим. Всего было совершено около 120 эпизодов подставных ДТП. После ареста было проведено шесть обысков в квартирах подозреваемых и местах, где они хранили запчасти, задействованные в аферах. Чтобы их вывезти, правоохранителям пришлось использовать грузовик. Также полиция нашла шесть машин, на которых совершались аварии.

Всего предполагаемым мошенникам удалось незаконно получить деньги по полисам ОСАГО в компаниях «Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «СберСтрахование» и «СОГАЗ». Общая сумма выплат составила больше 50 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования».

«Комсомолка» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Алтайскому краю, там обещали предоставить информацию позднее.

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