Алтайский суд решил допустить действующего главу до отбора на пост руководителя района

Сергей Черепанов

Суд удовлетворил иск главы Алтайского района Сергея Черепанова по вопросу о допуске к отбору на пост главы муниципалитета. Как пишет «Банкфакс», отметка появилась на сайте суда.

Через суд Сергей Черепанов пытался оспорить решение конкурсной комиссии, которая не допустила его до голосования за кандидатов на пост руководителя района. Причины отказал, как он считает, были сомнительными. К примеру, во время проверок якобы вскрылись факты, по которым глава не может быть допущен к гостайне.

- Черепанов фактически продолжает руководить районом, и, соответственно, допуск к секретной информации у него есть, - добавило издание.

13 февраля суд удовлетворил иск Черепанова, но пока решение не вступило в силу. К слову, на фоне скандала в администрации начались многочисленные проверки.

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