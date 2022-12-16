В Алтайском районе не состоялись выборы главы из-за срыва сессии депутатами

Народные избранники покинули зал заседаний, узнав, что комиссия решила не допускать действующего руководителя района Сергея Черепанова Фото: Олег УКЛАДОВ

15 декабря в Алтайском районе сорвалась сессия депутатов, на которой должны были выбрать нового главу. Поводом для этого стало решение конкурсной комиссии, которая не допустила до голосования кандидатуру действующего главы Сергея Черепанова, пишет «Банкфакс»

– Народные избранники покинули зал заседаний, узнав, что комиссия решила не допускать действующего руководителя района Сергея Черепанова, - отмечает БФ.

Многие депутаты не согласились с таким положением дел и вышли из зала заседания в знак протеста. Как рассказал сам Черепанов журналисту издания, он не был допущен до финала в связи с выявленными в ходе проверочных мероприятий фактами, не позволяющими получить форму допуска к государственной тайне. О чем именно идет речь, ему самому неизвестно.

Со слов Черепанова, отстранение его кандидатуры от участия в голосовании может быть политическим решением, продиктованным региональными кураторами. Его Черепанов намерен оспорить в суде.

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