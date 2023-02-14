Цены на огурцы и помидоры бьют рекорды в Алтайском крае

Цены на овощи бьют все рекорды Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае выросла стоимость тепличных овощей. Цена на огурцы в среднем достигла 300 рублей, а стоимость томатов доходит до 500 рублей за килограмм, пишет amic.ru.

В зимний период тепличные овощи дорожают, а с приходом сезона дешевеют, но в этом году стоимость огурцов и помидоров побила рекорды. Для сравнения, в феврале 2022 года средняя стоимость огурцов равнялась 170 рублям за кг, помидоры стоили 180 рублей за кг.

Причин для подорожания несколько. Во-первых, образовался дефицит огурцов из-за падения производства в стране. Во-вторых, снизился объем поставок овощей из Китая.

Эксперты не берутся утверждать, что цены снизятся с приходом сезона.

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