Алтайский край стал вторым среди регионов по росту цен на капремонт

Алтайский край стал вторым среди регионов РФ по росту цен на капремонт Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край стал вторым среди регионов РФ по росту цен на капремонт. Об этом сообщает РБК.

Лидером стала Республика Марий Эл, где этот показатель увеличился сразу на 66,7%. В Алтайском крае цены выросли чуть меньше, но все же существенно - на 49,7%. Замкнула тройку лидеров Свердловская область с показателем +46,5%.

Напомним, 12 февраля в Барнауле прошел митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.