Бродячие собаки обосновались в одном из парков Барнаула

Горожане надеются, что «нужные люди» обратят внимание и примут меры Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке Целинников обосновалась стая бродячих собак. Об этом горожане рассказали в Telegram-канале «В курсе 22».

- Мало того, что они бегают и лают, так их еще и подкармливают бабушки, прямо возле лавочек, принося из дома остатки еды. С детьми невозможно гулять, - пишут в сообществе.

Горожане надеются, что «нужные люди» обратят внимание и примут меры.

Напомним, ранее сообщалось, что на Алтае запретят выгул собак у детских садов и школ.