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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:31

Бродячие собаки обосновались в одном из парков Барнаула

Горожане жалуются, что теперь на территории проблематично гулять с детьми
Вера Березовская
Горожане надеются, что «нужные люди» обратят внимание и примут меры

Горожане надеются, что «нужные люди» обратят внимание и примут меры

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском парке Целинников обосновалась стая бродячих собак. Об этом горожане рассказали в Telegram-канале «В курсе 22».

- Мало того, что они бегают и лают, так их еще и подкармливают бабушки, прямо возле лавочек, принося из дома остатки еды. С детьми невозможно гулять, - пишут в сообществе.

Горожане надеются, что «нужные люди» обратят внимание и примут меры.

Напомним, ранее сообщалось, что на Алтае запретят выгул собак у детских садов и школ.