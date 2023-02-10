На Алтае запретят выгул собак у детских садов и школ

Зачастую горожане выгуливают питомцев без намордника Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае планируют запретить выгуливать собак возле детских учреждений, сообщил в своем телеграм-канале депутат Алтайского Заксобрания Денис Голобородько.

Он отметил, что нередко горожане выгуливают питомцев неподалеку от детских площадок, на стадионах, могут отпускать их без намордника и поводка. Новые требования, по его словам, позволят сократить количество несчастных случаев.

- Со специалистами краевого управления ветеринарии и правительства региона мы обсудили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Одним из наших предложений как раз стал запрет на выгул на территории детских дошкольных, образовательных, медицинских, лечебных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, детских и спортивных площадках, – сообщил Голобородько.

Он отметил, что требования примут в ближайшее время. Плюс к этому запретят самовыгул и жестокое обращение с животными и выбрасывание их на улицу. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность.

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От зоны для выгула собак до жилья должно быть не менее 50 метров. На таком же расстоянии должна находиться и детская площадка. В итоге застройщикам приходиться исхитряться, чтобы выделить уголок для питомцев в квартале между жилыми домами, садиками, школами и детскими площадками (подробнее)