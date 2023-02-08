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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 10:13

Алтае-Саянский филиал РАН вслед за Турцией зафиксировал очаги сейсмической активности

Эхо турецкого землетрясения дошло и до границ Алтая
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Были выявлены толчки силой в четыре балла

Были выявлены толчки силой в четыре балла

Фото: Анна СЕМИНА

7 февраля Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы академии наук зафиксировал очаги сейсмической активности в Тыве, которая граничит с Республикой Алтай. Судя по данным пресс-службы филиала, были выявлены толчки силой в четыре балла.

Сейсмическую активность зафиксировали около 11:08 по местному времени. Известно, что эпицентр находился в Республике Тыва. В результате толчков никто не пострадал.

А спустя два часа после этого толчки почувствовали на Камчатке. Магнитуда подземного толчка в океане составила 5,8 баллов, эпицентр находился в паре сотен километров от Северо-Курильска.

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