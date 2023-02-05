Момент страшной аварии на Алтае, в которой погибли двое водителей, попал на видео

По факту аварии назначена проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В паблике «Блогерша Рубцовск» опубликовано видео смертельной аварии на трассе Белоярск - Заринск. В ДТП, которое случилось 3 февраля, погибли двое водителей.

Видео снято из автомобиля одного из участников аварии. На кадрах видно, как машина едет по дороге и, не заметив стоящее на проезжей части авто, врезается в него на полном ходу.

Ранее в ГУ МВД по краю сообщали, что водитель на ВАЗ-2107 двигался в направлении Новоалтайска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Primera. После чего произошло столкновение Nissan с Hyundai Solaris, который двигался в попутном направлении.

В результате водитель автомобиля ВАЗ-2107 (1987 года рождения) и водитель Nissan (1991 года рождения) скончались на месте ДТП до приезда «скорой». Водитель третьего авто получил травмы. По данному факту назначена проверка.

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