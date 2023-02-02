Около Китайского рынка в Барнауле сбили женщину

Пострадавшую доставили в горбольницу №1
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром в четверг, 2 февраля, в Барнауле около Китайского рынка сбили женщину.
По данным ГИБДД города, в 9.40 на проспекте Космонавтов, в районе строения №14 38-летний водитель автомобиля Toyota Caldina сбил 63-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
– В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения. Доставлена в Городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи, - добавляют в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело о гибели подростка при катании на тюбинге в Бийске направили в суд
В Бийске в суд направили уголовное дело о гибели 16-летнего подростка. Юноша насмерть разбился при катании на тюбинге 20 ноября 2022 года (подробнее)