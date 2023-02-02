Около Китайского рынка в Барнауле сбили женщину

Пострадавшую доставили в горбольницу №1 Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в четверг, 2 февраля, в Барнауле около Китайского рынка сбили женщину.

По данным ГИБДД города, в 9.40 на проспекте Космонавтов, в районе строения №14 38-летний водитель автомобиля Toyota Caldina сбил 63-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

– В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения. Доставлена в Городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи, - добавляют в полиции.

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