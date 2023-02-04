Двое погибли в массовой аварии на трассе в Алтайском крае

Двое пострадавших погибли на месте аварии Фото: Анна СЕМИНА

Вечером 3 февраля на 65-м километре трассы Белоярск – Заринск произошло массовое ДТП в результате которого погибли два человека.

По данным ГИБДД, авария произошло примерно в 22.40. Согласно предварительным выводам, 35-летний мужчина на ВАЗ-2107, двигавшийся в направлении Новоалтайска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Primera за рулем которого находился 31-летний водитель.

Далее Nissan столкнулся с Hyundai Solaris, который двигался в попутном направлении.

– В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2107 и водитель автомобиля Nissan скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в полиции.

Водитель Hyundai получил травмы. Для оказания медпомощи его доставили в заринскую горбольницу. Госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около Китайского рынка в Барнауле сбили женщину

По данным ГИБДД города, в 9.40 на проспекте Космонавтов, в районе строения №14 38-летний водитель автомобиля Toyota Caldina сбил 63-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу (подробнее)