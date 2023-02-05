В Барнауле женщина спустя четыре года получила компенсацию за травмы на гололеде

Женщина поскользнулась во дворе дома Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жительница Барнаула Оксана Мясоедова взыскала сотни тысяч рублей компенсации морального вреда за травмы на гололеде. На это у нее ушло четыре года, передают «Вести Алтай».

3 декабря 2018 года, выходя из подъезда собственного дома, женщина поскользнулась и получила перелом правой ноги и позвоночника. Сначала ей прооперировали ногу. А перед операцией на позвоночнике рекомендовали самостоятельно пройти денситометрию, при которой измеряют плотность костей. Женщина записалась на процедуру в платной клинике, после которой рассчитывала вернуться в стационар. Но ее просто выписали из больницы.

Четыре месяца после выписки Оксана провела дома в лежачем положении с переломом позвоночника. А после решила добиваться справедливости. Для начала предъявила претензии к управляющей компании «Южком-Сервис», а потом к краевой больнице скорой медицинской помощи.

УК компенсировала 300 тысяч рублей морального вреда, плюс к этому - траты на лечение и заработок, который был недополучен. А больница обязана выплатить своей бывшей пациентке 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Сейчас женщина ждет очереди на операцию – позвоночник у нее до сих пор не прооперирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очнулся – гипс! Барнаульский эксперт рассказал, как получить компенсацию за травму от падения на льду

За несколько дней более 30 барнаульцев получили травмы из-за гололеда (подробнее)