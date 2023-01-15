Очнулся – гипс! Барнаульский эксперт рассказал, как получить компенсацию за травму от падения на льду

Нужно сделать фотографии места падения Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 30 жителей Барнаула получили травмы после падений на улице из-за гололеда за последние несколько дней. Чаше всего горожанам диагностировали переломы конечностей, вывихи и черепно-мозговые травмы. Далеко не каждый знает, что можно возместить траты на лечение, а также компенсировать моральный вред. Как показывает практика, суммы компенсации не маленькие, но нужно запастись терпением и собрать доказательную базу для подачи иска в суд. Барнаульский юрист Михаил Жуков рассказал «Комсомолке» алгоритм действий.

Не покидайте место падения!

После падения не торопитесь покидать место, оцените ущерб. Если чувствуете сильную боль, не можете пошевелить руками или ногами, то есть вероятность перелома, вызывайте скорую помощь!

- Медицинские работники должны зафиксировать место, где человек получил травму, время и другие детали, - уточняет юрист.

Также постарайтесь сделать фотографии, где видны обледенения. Возьмите контакты очевидцев, видевших падение. Также не забывайте про расходы на лечение – сохраняйте чеки и рецепты, направления на обследования.

Определяем ответчика

Территория города поделена межу управляющими компаниями, которые и несут ответственность за уборку участков от льда и снега.

- Нужно установить к чьей ответственности относится уборка территории, на которой вы получили травму из-за гололеда. Эта управляющая компания и становится ответчиком, - отмечает эксперт.

При этом не каждый участок относится к управляющей компании, есть объекты, где за порядок отвечают собственники. В данном случае они понесут ответственность.

- Необходимо обратиться с претензией к ответчику. Далее - в суд. При этом нужно предоставить всю доказательную базу. Сразу отмечу, что это процесс довольно длительный. Проводятся экспертизы, оценка ущерба. Суд первой инстанции может занимать 4-6 месяцев. При этом в российском праве формулы определения степени морального вреда не существует. Суд сам принимает решение о размере компенсации, - резюмирует юрист.

Пример из практики

- На практике подобные дела встречаются часто. Например, в прошлом году в конце декабря женщина упала и сломала ногу, когда выходила из здания по улице Панфиловцев. Было установлено лицо, которое отвечало за уборку территории от снега и льда. Полгода потерпевшая была на больничном. В дальнейшем обратилась с иском в суд. Дело рассматривали полгода. В итоге компенсация морального вреда составила 500 тысяч рублей, - говорит эксперт.

Полезный список!

Для обращения в суд подготовьте следующие документы:

- Заключение скорой помощи;

- Показания свидетелей, фотографии с места ЧП;

- Рецепты и назначения врача, а также квитанции по медрасходам. Важно! Возмещены будут средства только за те препараты, которые указаны в назначениях;

- Копию претензии.

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