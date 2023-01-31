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НовостиПроисшествия31 января 2023 9:01

На трассе Алтайского края сгорела фура со стройматериалами

Водитель не пострадал
Анна Усик
Пожар

Пожар

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Днем 31 января на трассе Рубцовск-Барнаул сгорела фура со стройматериалами. Пожарные потушили пожар площадью 30 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На фото видно, что из-за возгорания сильно повреждена кабина водителя и один из прицепов. Из-за чего возникло пламя, не сообщается.

На месте работали 7 человек личного состава, задействованы 3 пожарных цистерны. Пострадавших нет.

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