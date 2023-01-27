Пожар в Рубцовске 26 января 2023, в котором погибли трое человек Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Пожар в Рубцовске случился 26 января 2023. В 21-00 на пульт пожарных поступило сообщение о ЧП. Полыхал частный дом на улице Заводской, 108.

- На место происшествие выехали пять единиц техники, 16 человек личного состава, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. - Через 40 минут открытый огонь был ликвидирован. В дальней комнате пожарные обнаружили три трупа.

Следом за пожарными к месту ЧП прибыли полиция, «скорая», следователи и криминалисты. По предварительным данным Следкома Алтайского края, в огне погибли 64-летняя и 37-летняя женщины и 34-летний мужчина.

Пожар в Рубцовске 26 января 2023, в котором погибли трое человек Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- При проведении первоначальных следственных действий установлен криминальный характер произошедшего, - сообщает пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю. - Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «е» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ранее судимый 34-летний гражданский муж хозяйки дома. По данным следствия, вечером в семье произошла ссора. В ходе конфликта мужчина, выбежав на веранду, вылил на пол горючую жидкость и поджег, а после скрылся. По одной из версий, озвученных в сети, поджигатель вышел на улицу и наблюдал, как дом горит, а дождавшись полицию, сдался.

Пожар в Рубцовске 26 января 2023, в котором погибли трое человек Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Поняв, что дом горит, мать успела спасти двух дочек, которые выбежали на улицу, после этого попыталась потушить пожар и спасти находящихся в доме людей. Однако из-за большого пламени, охватившего дом, спастись ни ей, ни другим не удалось.

С утра 27 января в школе № 18 Рубцовска в учительской группе объявлен сбор вещей для детей, оставшихся сиротами.

- Одна из девочек учится в первом классе нашей школы, ей семь лет, - рассказали учителя. - Вторая, ей 16, - в техникуме.

Пожар в Рубцовске 26 января 2023, в котором погибли трое человек Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- В данный момент следователем СК готовится ходатайство в суд об избрании в отношении поджигателя меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление деталей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в прокуратуре края и Следкоме.

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