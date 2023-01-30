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НовостиОбщество30 января 2023 10:11

В Барнауле вандалы испортили стенды на аллее памяти десантников

Горожане просят найти виновных
Анна Усик
Скриншот поста в группе Barnaul22

Скриншот поста в группе Barnaul22

Вандалы разбили стенды, на которых изображены фото героев, сообщают в группе Barnaul22. В комментариях горожане сильно негодуют. Они просят найти и наказать виновных.

Аллея, посвященная памяти погибших военнослужащих-десантников, находится на улице Малахова между улицами Антона Петрова и Юрина. Её открыли в 2019 году. На стендах изображены фотографии военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на место выехала оперативная группа. Какое количество стендов повреждено, пока неизвестно. Всего на аллее размещено 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига, а также памятный гранитный камень.

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