В Рубцовске вандалы повредили обелиск с журавлями павшим на войне солдатам

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Вандалы осквернили обелиск павшим на войне солдатам. На мемориале, украшенном фигурами лебедей и словами из песни Марка Бернеса, оторвали буквы. Об этом сообщает портал «Местное время».

- В сквере Победы неизвестные повредили построенный на деньги рубцовчан обелиск. Тот самый, который изначально назывался обелиском Победы, и которому почти сразу люди дали имя «Журавли», - пишет издание.

Если это дело рук действительно вандалов, не исключено, что этим заинтересуются правоохранительные органы. За вандализм предполагается уголовная ответственность по ст. 214 УК РФ. Обелиск состоит из 11 блоков. Его высота – 2 метра 10 сантиметров, а длина – 3 метра 20 сантиметров.