Зарплаты медиков в Алтайском крае оказались одними из самых низких в Сибири

В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» составила в Алтайском крае 43,2 тыс. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае медикам предлагают зарплату ниже, чем в большинстве других регионов Сибири. Об этом сообщает hh.ru.

По данным аналитиков, в декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» составила в Алтайском крае 43,2 тыс. руб. это седьмое место по уровню зарплат в Сибирском федеральном округе.

Лидером по уровню зарплат среди медиков оказалась Иркутская область. Там врачам предлагают в среднем 60,9 тысячи рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Алтайский край получит 912 млн рублей на зарплаты медикам.