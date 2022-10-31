Алтайский край получит 912 млн рублей на зарплаты медикам

Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами, потребовалось допфинансирование Фото: Олег УКЛАДОВ

85 регионов страны дополнительно получат более 58,5 млрд рублей на зарплату медикам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте government.ru.

Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами, потребовалось дополнительное финансирование.

Алтайский край, согласно распоряжению, из этой суммы получит 912 млн рублей.