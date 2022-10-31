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НовостиОбщество31 октября 2022 10:19

Алтайский край получит 912 млн рублей на зарплаты медикам

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
Александра Сапожкова
Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами, потребовалось допфинансирование

Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами, потребовалось допфинансирование

Фото: Олег УКЛАДОВ

85 регионов страны дополнительно получат более 58,5 млрд рублей на зарплату медикам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте government.ru.

Решение связано с тем, что по прогнозу Минэкономразвития в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Чтобы зарплата медиков росла такими же темпами, потребовалось дополнительное финансирование.

Алтайский край, согласно распоряжению, из этой суммы получит 912 млн рублей.