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НовостиОбщество24 января 2023 2:13

Алтайский министр соцзащиты ответила на критику по поводу субсидий на ЖКУ

По ее словам, средняя сумма субсидии составляет 2,5 тысяч рублей
Герман Архаров
Мерой поддержки могут воспользоваться не только малоимущие

Мерой поддержки могут воспользоваться не только малоимущие

Фото: Олег УКЛАДОВ

В интернете некоторые люди жалуются, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг якобы составляют всего 500 рублей. Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина заявила, что средняя сумма в 5 раз больше – 2,5 тысяч рублей.

По словам чиновницы, право на субсидию и ее размер зависят от доходов семьи. Данной мерой поддержки могут воспользоваться не только малоимущие жители Алтайского края. Чем ниже доход, тем выше размер субсидии.

Например, если человек живет один и получает 15 тысяч рублей, то субсидия составит около 4,4 тыс. рублей. При доходе 20 тысяч размер поддержки составит уже около 3 550 рублей.

Если же речь идет семья из четырех человек с двумя детьми получает 40 тысяч рублей, то расчетный размер субсидии превысит 10 тысяч рублей. Однако если платежи меньше, то сумма также снизится.

Ранее мы подробно писали о том, кто и как в Алтайском крае может получить компенсации и субсидии за коммуналку.