Алтайский министр соцзащиты ответила на критику по поводу субсидий на ЖКУ

Мерой поддержки могут воспользоваться не только малоимущие Фото: Олег УКЛАДОВ

В интернете некоторые люди жалуются, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг якобы составляют всего 500 рублей. Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина заявила, что средняя сумма в 5 раз больше – 2,5 тысяч рублей.

По словам чиновницы, право на субсидию и ее размер зависят от доходов семьи. Данной мерой поддержки могут воспользоваться не только малоимущие жители Алтайского края. Чем ниже доход, тем выше размер субсидии.

Например, если человек живет один и получает 15 тысяч рублей, то субсидия составит около 4,4 тыс. рублей. При доходе 20 тысяч размер поддержки составит уже около 3 550 рублей.

Если же речь идет семья из четырех человек с двумя детьми получает 40 тысяч рублей, то расчетный размер субсидии превысит 10 тысяч рублей. Однако если платежи меньше, то сумма также снизится.

Ранее мы подробно писали о том, кто и как в Алтайском крае может получить компенсации и субсидии за коммуналку.